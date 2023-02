Die New Yorker Börsen hätten sich am Mittwoch mühsam ins Plus vorgearbeitet. Wie schon am Vortag hätten sich die an der NASDAQ (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) konzentrierten Technologiewerte etwas besser entwickelt als die Standardwerte an der Wall Street. Anleger hätten sich weiter schwer damit getan, eindeutige Schlüsse aus aktuellen Wirtschaftsdaten zu ziehen. Während der Dow Jones Industrial um 0,11 Prozent auf 34.128,05 Punkte gestiegen sei, es dabei aber erst in den Schlussminuten in die Gewinnzone geschafft habe, habe der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um 0,28 Prozent auf 4.147,60 Punkte zugelegt. Der NASDAQ 100 dagegen habe es mit 0,77 Prozent auf 12.687,89 Zählern am deutlichsten ins Plus geschafft. Unter anderem hätten dort starke Zahlen des Unterkünfte-Vermittlers Airbnb (ISIN US0090661010 / WKN A2QG35) die Stimmung gehoben.



Die Börsen Asiens hätten am Donnerstag zugelegt. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) mit 0,7 Prozent im Minus geschlossen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei um 1,5 Prozent gestiegen und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe 0,2 Prozent gewonnen.



Auf der Terminseite stünden am heutigen Donnerstag einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100), CTS EVENTIM (ISIN DE0005470306 / WKN 547030), Nestlé (ISIN CH0038863350 / WKN A0Q4DC) und Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) berichten. Bei Airbus stehe zudem ein Wechsel beim Finanzvorstand an. Der Flugzeugbauer hole sich Thomas Toepfer von Covestro (ISIN DE0006062144 / WKN 606214) einen starken Mann. Im Blick stehe außerdem Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655). Das Unternehmen habe am Vorabend eine Kapitalerhöhung angekündigt. Ebenfalls am Vorabend habe es Zahlen vom US-Netzwerkausrüster Cisco (ISIN US17275R1023 / WKN 878841) gegeben. Das Unternehmen habe hier deutlich überraschen können, die Aktie habe nachbörslich kräftig zugelegt. Im Plus starte auch die Aktie von Borussia Dortmund (ISIN DE0005493092 / WKN 549309) in den vorbörslichen Handel. Der BVB habe das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League daheim gegen den FC Chelsea gewonnen.



(Mit Material von dpa-AFX) (16.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte sich am Donnerstag von der Marke von 15.500 Punkten wieder nach oben absetzen, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart etwa ein halbes Prozent höher auf 15.580 Punkte. In den Fokus rücke damit wieder das Jahreshoch von vor einer Woche bei 15.658 Punkten.