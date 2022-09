Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aktienmarkt zeigte sich vom erneuten Gaslieferstopp unbeeindruckt, wohl auch weil die Erdgaspreise zunächst deutlich im Minus lagen und zum Ende des Tages immerhin noch um 5,5% gesunken sind, so die Analysten der Helaba.Hinzugekommen seien die neuen Fragezeichen am Willen der EZB, die Zinsen aggressiv zu erhöhen, und so habe der DAX mit rund 0,9% im Plus schließen können. Jedoch hätten sich die technischen Rahmenbedingungen kaum verbessert und das Risiko einer 100%-Korrektur der Erholung seit Anfang Juli bis 12.390 Punkte sei noch immer präsent. Widerstände würden sich bei 12.985 und 13.175 Punkten finden. (07.09.2022/ac/a/m)