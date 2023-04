Die die konjunkturelle Zuversicht bleibe nach erneut schlechten Nachrichten von der US-Regionalbank First Republic Bank (ISIN: US33616C1009, WKN: A1C7VF, Ticker-Symbol: 81R, NYSE-Symbol: FRC) gedämpft. Nahe der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke und dem Rekordhoch von 16.290 Zählern würden den Anlegern am deutschen Aktienmarkt weiter die Kaufargumente fehlen.



Die Aufmerksamkeit dürfte sich hierzulande auf diverse Quartalsberichte richten. Aus dem DAX würden Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF), Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF), PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF), MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) und Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) Quartalszahlen vorlegen. Am Donnerstag würden Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) folgen, ehe am Freitag Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) und Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) die Bücher öffnen würden. Hinzu kämen zahlreiche Werte aus der zweiten und dritten Reihe.



Nach US-Börsenschluss dürfte dann der Social-Media-Konzern Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) der nächste Stimmungszeiger im Tech-Sektor werden, ehe morgen auch in den USA eine ganze Flut an Konzernen einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung gewähre.



(Mit Material von dpa-AFX) (26.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte zur Wochenmitte zwar zunächst im Nachgang der Wall Street einige Punkte abgeben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In New York hätten erneute Sorgen um den Bankensektor am Vorabend die Kurse belastet. Mit den nachbörslich präsentierten überzeugenden Zahlen aus dem Technologie-Sektor von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) könnten die Bullen im Anschluss aber Morgenluft wittern.