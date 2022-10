Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich seit dem Sommerhoch in einem teilweise überhitzenden Abwärtstrend, was man dadurch erkannte, dass der DAX einige Tage aus dem Kanal herausgelaufen war, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei zu schnell und zu weit gefallen. Der DAX habe letzten Dienstag diese Kanalüberhitzung beendet, indem er in den roten Abwärtskanal zurückgewandert habe. Das habe den DAX etwas stabiler gemacht, der Index sei aber auf Sicht von Wochen nach wie vor überverkauft. Ein großer Abwärtstrend vom Sommerhoch 13.950 liege so oder vor und werde nur über 13.565 beendet. Der DAX sei also in einer Phase der Seitwärts-Konsolidierung.



Die DAX Vorbörse takte bei ca. 12.222,22. Der DAX sollte weiterhin die stützende Horizontale bei ca. 12.132 beachten. Der DAX habe demnach die Chance, mit 12.132 im Rücken, seine Stabilisierung zu festigen. Ob man von einer Rallyechance sprechen dürfe, sei indes fraglich, dafür sei das Umfeld einfach zu schwach. Da würden wir besser von der Chance einer Seitwärts- und Aufwärtskonsolidierung reden, um etwas "Druck vom Bärenkessel" zu nehmen. Auf dem Weg nach oben gebe es zahlreiche Hürden, an denen der DAX jeden Anstieg unvermittelt abbrechen könnte. Die Hürden würden bei 12.260 (Nachmittags- und Abendhoch) losgehen und würden sich bei 12.325 (EMA200/h1/indikativ) sowie 12.440 und vor allem 12.673/12.714 fortsetzen. (12.10.2022/ac/a/m)

