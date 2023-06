Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleibt weiter auf Richtungssuche: Einerseits will der von den Pessimisten erwartete Rückschlag partout nicht eintreten, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Notenbanken könnten Richtung vorgebenDer Mix aus wirtschaftlicher Schwäche und hoher Inflation habe die Stimmung so stark verschlechtert wie zuletzt im Sommer 2022. Wenig Zuversicht würden auch die institutionellen Anleger zeigen: An der europäischen Terminbörse Eurex, an der die Profis handeln würden, sei das Put-Call-Ratio zuletzt auf 8 Prozent nach oben geschossen - nach 2,7 Prozent in der Vorwoche. Die trübe Stimmung habe aber auch ihr Gutes: Wer pessimistisch sei, habe bereits verkauft oder sich gegen Kursverluste abgesichert. Die Folge: Immer weniger Verkäufer würden übrig bleiben, die die Notierungen nach unten drücken könnten. Für ein Ende der Lethargie könnten die weltweit wichtigsten Währungshüter sorgen: In der kommenden Woche würden sowohl die EZB als auch die FED tagen. (09.06.2023/ac/a/m)