Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte zwei gleichlange Abwärtstrecken vom Allzeithoch 16.427 ausgebildet und war damit am Donnerstag der letzten Woche bei 15.510 fertig geworden, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem sei Ruhe eingekehrt. Der DAX baue den Überverkauftzustand ab (der Stunden-RSI sei bei 10 gewesen, das sei selten).Der DAX habe gestern nahe der horizontalen Schlüsselstelle 15.659, bei 15.673 geschlossen. Per Schlusskurs sei also nicht klar gewesen, wie es heute weitergehe. Heute früh schlage das Pendel etwas mehr zugunsten der Käufer aus. Die Vorbörse erhebe sich aktuell auf 15.730, was einen festeren DAX-Start nahelege. Die Sachlage sei eigentlich auf einfach Art einzugrenzen. a) Oberhalb von 15.659 habe der DAX Anstiegschancen bis 15.900/15.938. Dabei könnte der DAX das Gap 15.938 schließen, das 61,8% Retracement als Reaktion auf die letzte große Abwärtsstrecke erreichen und den Tages-Pivot-R3 15.925 aufsuchen. b) Unterhalb von 15.659 weise der DAX eine neutrale Intra day Zone zwischen 15.659 und 15.545/15.535 auf. (11.07.2023/ac/a/m)