Ausblick: Nach einer insgesamt spannenden Woche - am Dienstag habe sich der DAX bis auf die neue historische Bestmarke bei 17.050 schieben und erstmals oberhalb der 17.000er Schwelle aus dem Handel gehen können - habe der deutsche Leitindex in Relation zum Schlusskurs vom vorangegangenen Freitag (16.918) lediglich neun Punkte zugelegt.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse sollten die Kurse jetzt per Tagesschluss über die 17.000er Barriere steigen und anschließend auch das amtierende Rekordhoch überbieten. Oberhalb von 17.050 Punkten wäre der Weg dann wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen unverändert am Zwischenhoch vom 24. Januar bei 16.921 zu finden. Unterhalb dieses Levels würde die Auffangzone aus dem Verlaufshoch vom 11. Januar bei 16.839 Zählern mit der 16.800er Marke als Unterstützung nachrücken. Darunter dürfte dann das Top vom 6. Dezember bei 16.727 zusammen mit dem GD50 (aktuell bei 16.707) angesteuert werden, bevor es zu einer Schließung der beiden Kurslücken vom 24. (untere Kante bei 16.627) und vom 22. Januar (untere Kante bei 16.555) kommen könnte. (12.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Freitag mit einem kleinen Tagesverlust von 0,2% auf einen Endstand bei 16.927 Punkten ins Wochenende, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Keine Feierstimmung vor dem Wochenende - obwohl der deutsche Leitindex die Sitzung am Freitag mit leichten Gewinnen bei 16.974 habe eröffnen können (Schlusskurs vom Donnerstag bei 16.964) und in der Spitze bis auf 16.993 geklettert sei, seien die Blue Chips am Nachmittag wieder nach unten abgedreht. Mit dem Handelsstart an der Wall Street habe die Abwärtsbewegung sogar Fahrt aufgenommen und die Kurse bis auf 16.876 Punkte gedrückt. Zur Schlussglocke habe schließlich ein Minus von 0,2% auf der Anzeigetafel gestanden.