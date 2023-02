Paris (www.aktiencheck.de) - Bedingt durch die Tatsache, dass es dem DAX nicht gelang, das Vorwochenhoch 15.659 zu bezwingen, lassen sich die Marktteilnehmer eine Hintertür zum verzögerten 2. DAX-Korrekturstandbein bis mindestens 15.246-1 offen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Die Vorlage durch die US-Indices sei bärisch, denn die US-Indices hätten auf Tagestief, klar im Minus geendet. Der DAX beginne heute deutlich unter 15.521, einer alten Horizontalhürde. Die Vorbörse takte bei ca. 15.440. DAX 15.420 sei zunächst eine nennenswerte intra day Unterstützung, hergeleitet durch den FDAX EMA200 des Stundenkerzencharts, der einen verrechneten Wert von DAX 15.420 habe und oft gute Dienste leiste. Ausgehend von 15.420 sei ein DAX-Anstieg bis ca. 15.495 oder 15.515/15.521 ableitbar, aber kaum höher also 15.528/15.533. Falle der DAX per Stundenschluss unter 15.420, so wäre der Weg zu 15.246-1 vorgezeichnet, wobei dann auch 15.222 (Gap) erreicht werden dürften. (17.02.2023/ac/a/m)