Paris (www.aktiencheck.de) - Gestern wurde beim DAX die avisierte obere Zielzone 15.500/15.521 sauber abgegrast und in eine Abwärtstrecke bis 15.375 verwandelt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Da schlage das Analystenherz erfreut.Heute dürfe man sogleich die Abteilung "wünsch dir was" anrufen und auf eine direkte Abwärtstrecke bis 15.270/15.245/15.222 bzw. 15.117 setzen. Denn diese Strecke sei nach dem Zwischenanstieg von gestern und vorgestern nun theoretisch dran. Warnhinweis: Auch wenn es die Theorie klar vorsehe, dass der DAX bis 15.245 falle, ohne zuvor über 15.659 zu steigen, dürfte selbst diese kleine klare Abwärtsstrecke im DAX nicht leicht durchzusetzen sein, da der DAX momentan einfach zu stark sei und aus allen Lagen durch die Decke gehen könne. Das habe man zu einer ähnlichen Gelegenheit erst kürzlich gesehen, nämlich am 27.-31.01.23. Ab 15.245/15.175 unterstelle die BNP Paribas für den DAX sehr gute neue Anstiegschancen. (15.02.2023/ac/a/m)