"Zum einen ist NVIDIA nun einmal nicht im DAX notiert. Und außer SAP in erheblichen Grenzen gäbe es kein DAX-Unternehmen, dem man unterstellen könnte, dass dessen Gewinn durch eine Verbreitung von KI nennenswert auf die Sprünge geholfen würde. So gesehen haben wir hier nur eine Art geliehene Euphorie. Es wurde gekauft, weil eben gerade alles steigt und es wirkt, als könne nichts und niemand die ewige Hausse mehr aufhalten. Zum anderen ist es auffällig, dass am Donnerstag niemand von dem hawkishen US-Notenbankprotokoll sprach, das andeutete, dass man dort in Sachen Zinssenkungen - die ja immerhin der eigentliche Treibsatz der vor fast vier Monaten losgetretenen Kaufwelle waren - weniger beherzt zur Sache gehen würde als damals unterstellt. Und da die EZB mit großer Wahrscheinlichkeit keine andere Zinspolitik betreiben wird als die FED, betrifft das, im Gegensatz zu NVIDIAs Gewinnen und Ausblick, den DAX sehr wohl."



Gehrt ziehe daher deutliche Parallelen zu der Zeit vor genau 24 Jahren. "Auch da wurde nur dorthin geschaut, wo es Erfreuliches gab, es wurde unterstellt, dass negative Aspekte, so sie denn bis dahin nicht negativ gewirkt haben, auch nicht mehr negativ wirken würden. Und man war überzeugt davon, dass die neuen Rekorde an den Aktienmärkten nicht den Höhepunkt, sondern den Beginn der großen Party darstellen würden. Damals irrte man sich dramatisch."



Und heute? Auf diese Frage antworte Gehrt: "Zwar ist das Eis angesichts von fiebrigen Käufern, die mehr Angst davor haben, Gewinne zu verpassen als von der Realität eingeholt zu werden, mehr als dünn. Aber nur, wer ab und an nach unten sieht, bemerkt das auch. Und nach unten sieht nur, wer weiß, wie gefährlich ein solches Hausse-Fieber für den Markt ist, weil in solchen Situationen so mancher elektrisierte Trader alle Vorsicht fahren lässt, in den Markt steckt, was an Geld da ist und sich sagt: Ich kann ja jederzeit verkaufen, wenn die anderen auch aussteigen."



Doch genau das sollte man sich nicht wünschen: Zu viele Verkaufswillige und niemand, der in einem heiß gelaufenen Markt, der durch Hoffnungen, aber ohne Rückenwind bullischer Fakten zulege, dann die Hand aufhalte. Aber richtig sei, trotz dieser Warnsignale, eines: "Mit diesem neuen Hoch finden sich für den DAX keine natürlichen Widerstände mehr, so dass rein trendorientierte Akteure durchaus immer weiter kaufen könnten, insbesondere die speziell auf Trendfolge und Momentum ausgelegten Handelsprogramme. Wie eine fiebrige Hausse kippt, ist nicht an früheren Beispielen zu fixieren. Das sah 1987, 2000 und 2008 jeweils etwas anders aus. Und 1929 wiederum anders, soweit ich das anhand von Beschreibungen und groben Charts aus dieser Zeit festmachen konnte. Es gibt keine Schablone, die man über den Kursverlauf legen und sagen könnte: Übermorgen ist das Hoch erreicht."



Also, was tun? Gehrt rate dazu, vorsichtig agieren, das sei das einzig sinnvolle Mittel. Das gelte für bestehende Long-Trades ebenso wie für die Gedanken an Zukäufe. Und das gelte umso mehr für diejenigen, die bereits dagegen halten würden. "Eine fiebrige Börse wird volatiler und damit unberechenbarer. Darauf sollte man sich einstellen, zusehen, dass alle Positionen mit den nötigen Stoppkurs-Fallschirmen ausgestattet sind und umso mehr Trading-Disziplin bewahren, je mehr andere auf Basis des Glaubens, für den DAX gelte ab jetzt the sky ist the limit, jede Vorsicht fahren lassen." (23.02.2024/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Neue Index-Rekorde auf Basis starker Zahlen einer Aktie, die im DAX gar nicht notiert ist? Dass das passieren würde, dürfte kaum einen erfahrenen Investor überrascht haben, so die Experten von LYNX Broker.Aber wer lang genug dabei sei, wisse auch: So sehe gerne mal die Endphase einer Hausse aus, warne Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Zwar habe auch die Mercedes-Benz Group nach einem leidlich optimistisch stimmenden Ausblick angezogen und habe viele Automobiltitel mit nach oben gezogen, die im DAX insgesamt ein hohes Gewicht hätten. "Aber der deutsche Leitindex hätte wohl kaum einen Satz um knapp 1,5 Prozent gemacht und mit 17.429,66 Punkten einen neuen Verlaufsrekord erzielt, wenn die Bilanz von NVIDIA und die Reaktion darauf nicht gewesen wären." Doch für Gehrt berge das zwei kritische Aspekte.