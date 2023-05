Ein Grund für die Kauflaune der Anleger: In den USA sehe das Weiße Haus in den Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze "stetige Fortschritte". Präsident Joe Biden sei zuversichtlich, dass ein Zahlungsausfall der Regierung vermieden werden könne. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, habe sich ebenfalls optimistisch gezeigt.



Zudem würden die Anleger darauf spekulieren, dass die Notenbanken bald umschwenken und die Zinsen nach zahlreichen Erhöhungen senken würden. Das würde Anleihen unattraktiver und zudem die Kreditfinanzierung von Unternehmen günstiger machen.



Das Rekordhoch sei nur eine Frage der Zeit. Das wäre ein starkes Kaufsignal.



Mit Material von dpa-AFX (19.05.2023/ac/a/m)







