Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger am Aktienmarkt haben sich im Umfeld der Notenbanksitzungen zurückgehalten, so die Analysten der Helaba.Der DAX sei nach drei Tagen der Erholung und Gewinnen von mehr als 700 Indexpunkten zunächst unter Druck gekommen, habe aber seine Verluste wieder wettmachen können und nur leicht im Minus bei 15.210 Punkten geschlossen. Belastet haben dürften auch die wieder nachgebenden Bankaktien. Klare Hinweise, dass es zukünftig keine weiteren Zinserhöhungen geben werde, habe es nicht gegeben. Allerdings würden Währungshüter die Finanzstabilität in ihr Kalkül mit einziehen.Vor diesem Hintergrund bleibe zu hoffen, dass es nicht zu neuen Marktturbulenzen kommen werde. Von technischer Seite müsse beachtet werden, dass der DAX daran gescheitert sei, das letzte Impulshoch sowie die 21- und die 55-Tagelinie und ein Retracement im Bereich 15.229 bis 15.298 zu überwinden. Die nächsten Unterstützungen seien um 15.000 zu finden. Erste Indikationen würden auf eine schwächere Eröffnung schließen lassen. (24.03.2023/ac/a/m)