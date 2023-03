Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte Montag unter 15.150 eine Topbildung vollendet, am Dienstag einen Rebound vollzogen und dann das Kursziel aus der Topbildung per 100% measuring der Topbildungszone bei ca. 14.675/14.660 erreicht (Tief 14.664), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Dann sei der DAX exakt am Ziel nach oben abgedreht bis 15.000. Warum solle der DAX exakt an technischen Zielen abdrehen, wenn Chartanalyse "der größte Unsinn" sei? In mehr als 20 Jahren dürfe die BNP Paribas behaupten, chartanalytische Aspekte würden oft genug wirken und seien sehr nützlich. Ein Tip dabei sei: Man sollte sich erst ein Urteil nach einer sample Size von 1.000 Prognosen bilden. Wenn 600 davon zutreffen würden, sei es eine sinnvolle Analyseart.Grundaussage: Solange sich der DAX über 14.675 halten könne per Tagesschluss, sei der 1.000-Punkte-Pullback nur eine untergeordnete kleine Konsolidierung gewesen. 1 - Seit der Abarbeitung des Ziels 14.675/14.660 sei der DAX in der Lage, wieder zu steigen, heute vor allem bis 15.150/15.185. Die DAX-Vorbörse preise davon schon Einiges ein, mit einem aktuellen Stand von 15.050. 2 - Das DAX-Niveau 15.150 sei heute eine nennenswerte Horizontal-Hürde, die durch den absinkenden "Kijun"-Parameter bei 15.185 verstärkt werde. Demnach komme der DAX heute in vielen Fällen spätestens bei 15.150/15.185 nicht weiter. (17.03.2023/ac/a/m)