Der VDAX sei im Zuge schwacher europäischer Banken auf hohe Werte von 28,88 eskaliert. Das sei bereits die Angst-Panik-Zone.



Ausblick



Im Grund sei seit dem gestrigen Tief alles erledigt und der DAX könnte auch wieder umfangreicher steigen. Bewiesen sei Stabilität allerdings nicht, denn gestern habe der DAX ja mehr oder weniger auf Tagestief geendet. Somit gelte für heute: 1-Der DAX beginne heute freundlich, an einem Widerstand bei 14.895/14.905. 2-Über 14.675/14.660 sei der DAX einigermaßen stabil und habe die Chance auf einen Anstieg bis 14.895/14.905 und über 14.905 bis 15.150. 3-DAX 15.150 sei eine nennenswerte Hürde die durch den absinkenden "Kijun-Parameter" verstärkt werde. Demnach komme der DAX heute in vielen Fällen spätestens bei 15.150 nicht weiter. (16.03.2023/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte Montag unter 15.150 eine Topbildung vollendet, am Dienstag einen rebound vollzogen und am Mittwoch das Kursziel aus der Topbildung per 100% measuring der Topbildungszone bei ca. 14.659 erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.