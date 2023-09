Gleichzeitig seien die Renditen von US-Anleihen auf langjährigen Höchstständen geblieben. Verantwortlich seien die "Höher-für-länger"-Zinssignale aus der US-Notenbank geblieben, so die Marktexperten der Commerzbank.



Neben den Zinssorgen habe sich die Stimmung der Verbraucher im September überraschend deutlich eingetrübt, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board mitgeteilt habe. Hinzu komme als Unsicherheitsfaktor die nahende mögliche Haushaltssperre in den USA, die die Nerven der Anleger strapaziere.



Der DAX entferne sich immer weiter von der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie. Könne der Leitindex diese Linie nicht schnell zurückerobern, würden weitere Rücksetzer drohen. Erste Anlaufstelle bleibe die runde 15.000-Punkte-Marke, die aber nicht nur psychologische Relevanz habe. Danach wäre sogar Luft bis 14.500 Zähler.



Unternehmensnachrichten und Analystenstimmen seien auch am Mittwoch weiter noch Mangelware.



