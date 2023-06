Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX konnte nach dem Ende der fiskalischen Hängepartie in den USA zulegen und so auf einen versöhnlichen Wochenschluss verweisen, so die Analysten der Helaba.Nachdem eine annähernde 38,2%-Korrektur den DAX im Tief bis auf 15.629 zurückgeführt habe, sei das Risiko weitergehender Verluste erhöht gewesen. Die 21-Tagelinie und die Marke von 16.000 Zählern hätten nun aber wieder zurückerobert werden können. Dennoch sei noch kein grünes Licht zu geben. Die Indikatorenlage sei noch nicht als unterstützend einzustufen und das Gap bei 16.143 sei nicht geschlossen worden. Eine Hürde auf dem Weg dorthin sei bei 16.079 zu lokalisieren. Unterstützungen würden sich bei 15.726 und 15.686 (55-Tagelinie) zeigen. (05.06.2023/ac/a/m)