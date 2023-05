Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) vollzog gestern die x-te Belastungsprobe der wichtigen Haltezone aus den ehemaligen Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten und dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die vielfachen und (bisher) erfolgreichen Tests würden dem beschriebenen Rückzugsbereich eine ganz besondere Relevanz verleihen. Entsprechend könnten auf dieser Basis kurzfristige Stopps platziert werden. Aufgrund zweier Rückfragen kommen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an dieser Stelle nochmals auf das DAX®-Verlaufsmuster in starken Aktienjahren zurück. Letzteres würden sie an einer positiven Wertentwicklung per 30. April festmachen. Auf Basis der Daten seit 1988 ergebe sich typischerweise eine Fortsetzung des guten Jahresstarts bis Mitte Juli. Erst dann folge eine klassische "Sommerdelle", die in diesem Jahr bestens mit den Ablaufplänen des US-Präsidentschafts- bzw. des Dekadenzyklus harmoniere. Die Korrektur halte bis Anfang Oktober an, ehe die klassische Jahresendrally einsetze. Dank dieses Schlussspurts notiere der DAX® in starken Aktienjahren an Silvester durchschnittlich 7,67% höher als Anfang Mai. Würden sich die deutschen Standardwerte an diesen Fahrplan halten, dann müsste das Motto eher "sell in summer" lauten. (05.05.2023/ac/a/m)