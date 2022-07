Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handel startete beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut mit einem Abwärtsgap, dem eine kurze Erholung ausgehend von der Unterstützung bei 12.750 Punkten folgte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch die schwache Tendenz habe sich im Tagesverlauf fortgesetzt und letztlich am Nachmittag für einen zweifachen Test der zentralen Supportmarke bei 12.620 Punkten gesorgt. Diese sei verteidigt worden und der DAX habe sich mit der Rückeroberung der 12.700-Punkte-Marke in den Feierabend verabschiedet.



Mit der Verteidigung der 12.620-Punkte-Marke hätten die Bullen die Neutralisierung der Erholung seit Anfang Juli und damit auch einen potenziellen Einbruch Richtung 12.400 Punkte verhindert. Aus diesem Konter sollten sie jetzt in Form eines Anstiegs über 12.800 Punkte und die dort befindliche Abwärtstrendlinie Kapital schlagen. Die Folge wäre ein Anstieg bis 12.919 Punkte. Darüber wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 13.100 Punkten aktiv. Abgaben unter 12.620 Punkten wären dagegen bärisch zu werten und dürften für einen Einbruch bis 12.438 und 12.390 Punkte sorgen. (14.07.2022/ac/a/m)



