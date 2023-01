Am Dienstag hätten bereits die Verbraucherpreise in Deutschland eine Verlangsamung des Preisanstiegs signalisiert. Daten aus Frankreich hätten am Mittwoch nun in die gleiche Richtung gedeutet, genau wie die deutschen Importpreise. Zudem seien Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungssektor aus Spanien und Italien besser ausgefallen als erwartet.



Entsprechend lasse die Zinsangst an den Kapitalmärkten nach, was den Börsen Rückenwind verleihe. Obwohl die Vorgaben von der Wall Street uneinheitlich ausgefallen seien, könnten DAX und Co deshalb ihren freundlichen Jahresstart fortsetzen. Klar sei allerdings auch, dass die Umsätze nach den Feiertagen weiter auf niedrigem Niveau verharren würden. Erst in der kommenden Woche dürfte sich dies ändern, dann werde sich zeigen, ob die jüngsten Trends nachhaltig seien.



Der DAX lege zu, doch um nachhaltig zu steigen, wäre es wichtig, dass auch an der Wall Street die Bullen das Ruder übernehmen würden. Dennoch sei der starke Jahresstart bislang ein gutes Zeichen und mache Hoffnung auf ein gutes Börsenjahr 2023. (04.01.2023/ac/a/m)







