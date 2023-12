Auf der Unternehmensterminseite gebe es am Morgen Verkehrszahlen für November von Fraport (ISIN DE0005773303 / WKN 577330). Im weiteren Tagesverlauf finde die Hauptversammlung von KWS Saat (ISIN DE0007074007 / WKN 707400) statt und bei Pfizer (ISIN US7170811035 / WKN 852009) eine Analysten- und Investorenkonferenz zur Finanzprognose für das Gesamtjahr 2024. Am Abend nach Börsenschluss veröffentliche Adobe (ISIN US00724F1012 / WKN 871981) seine Zahlen für das vierte Quartal.



Im Blickfeld stünden zudem wieder einige Analysteneinschätzungen. BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) erhalte von der UBS gleich eine doppelte Hochstufung. Die Einschätzung sei von "sell" auf "buy" und das Kursziel von 40 auf 55 Euro erhöht worden. HSBC werde derweil bei der Porsche AG (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) optimistischer. Das Analysehause hebe hier die Einschätzung auf "buy". Bei Ferrari (ISIN NL0011585146 / WKN A2ACKK) habe die HSBC hingegen die Einschätzung von "buy" auf "hold" gesenkt.



Die US-Bank J.P. Morgan habe den Aktien von adidas (ISIN DE000A1EWWW0 / WKN A1EWWW) den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwarte damit kurzfristig gute Nachrichten. Zugleich sei das Kursziel von 195 auf 230 Euro angehoben worden. Goldman Sachs habe die Kursziele für Shell (ISIN GB00BP6MXD84 / WKN A3C99G) und BP (ISIN GB0007980591 / WKN 850517) etwas nach unten korrigiert, bleibe bei beiden Werten aber optimistisch. J.P. Morgan habe von LVMH (ISIN FR0000121014 / WKN 853292) von "overweight" auf "neutral abgestuft und das Kursziel von 835 auf 790 Euro gesenkt.



Der Dow Jones Industrial sei am Dienstag knapp unter die Marke von 36.600 Punkten gestiegen und habe ein weiteres Hoch seit Anfang 2022 markiert. Der Dow sei am Ende mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 36.577,94 Zähler aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe ebenfalls 0,5 Prozent auf 4.643,70 Zähler gewonnen und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 0,8 Prozent auf 16.354,25 Punkte zugelegt.



Die asiatischen Börsen hätten sich am Morgen wieder uneinheitlich präsentiert. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt bei 1,5 Minus gelegen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe knapp ein Prozent verloren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) hingegen habe 0,3 Prozent aus dem Handel gehen können. (13.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hatte am Dienstag bei 16.837 Zählern ein neues Rekordhoch aufgestellt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Ende sei er mit 0,02 Prozent im Minus bei 16.791,74 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Handelsstart am heutigen Mittwoch kaum verändert bei 16.775 Zählern.Wie es aus Kreisen heiße, hätten die Spitzen der Ampel-Koalition in ihren Gesprächen über den Bundeshaushalt für 2024 wohl eine Einigung erzielt. Details dazu gebe es aber bislang nicht.