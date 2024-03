Ausblick: Obwohl der DAX gestern auf ein neues Intraday-Rekordhoch gestiegen sei, könne die Sitzung übergeordnet als Konsolidierungstag gewertet werden.



Das Long-Szenario: Um jetzt den nächsten Ausbruchsversuch an der 18.000er Barriere zu lancieren, müsste der deutsche Leitindex zunächst über das Top vom Dienstag bei 17.973 steigen. Darüber sollte es an, besser noch über die 18.000er Schwelle und das amtierende Allzeithoch gehen. Nach dem Sprung auf eine neue Bestmarke wäre der Weg dann wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei die erste Haltestelle dagegen weiterhin am Verlaufshoch vom vergangenen Donnerstag bei 17.879 zu finden. Eine Etage tiefer dürfte das Zwischenhoch vom 1. März bei 17.817 angesteuert werden, ehe die 17.800er Marke auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Würden die Notierungen dort nicht nach oben drehen, wäre auf das Vorwochentief bei 17.619 zu achten, wobei nur wenig tiefer auch die offene Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 geschlossen werden könnte. Unterhalb der 17.500er Marke müsste schließlich mit einem Rücksetzer bis in den Bereich des Verlaufshochs vom 16. Februar bei 17.198 Punkten gerechnet werden. (14.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch mit einem neuen Rekordhoch erstmals über die runde 18.000er Barriere, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe zur Wochenmitte zunächst an die starke Performance vom Vortag (+1,2%) anknüpfen und mit dem frühen Tageshoch bei 18.001 Punkten erstmals in der Geschichte des Aktienbarometers über die 18.000er Marke steigen können. Im weiteren Verlauf habe die Aufwärtsdynamik allerdings etwas nachgelassen und die Notierungen hätten über weite Strecken um den Vortagsschluss bei 17.965 Punkten oszilliert. Im Tief seien die Blue Chips dabei kurzzeitig auf 17.940 Zähler abgetaucht, bevor die Sitzung nahezu unverändert bei 17.961 beendet worden sei.