Im Fokus dürften derweil einige Analysteneinschätzungen stehen. Die US-Bank J.P. Morgan habe die Aktie der Lufthansa (ISIN DE0008232125 / WKN 823212) gleich doppelt abgestuft auf jetzt "underweight". Dementsprechend dürfte die Aktie nach einem zuletzt starken Verlauf zunächst schwächer in den Handel starten. Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33 / WKN A1401Z) steige hingegen auf die "Analyst Focus List" von J.P. Morgan auf. Auch für die DHL Group (ISIN DE0005552004 / WKN 555200) werde J.P. Morgan optimistischer. Die US-Bank habe die Aktie auf "neutral" hochgestuft. Dies dürfte der Aktie zum Handelsauftakt Unterstützung geben.



Im Blickpunkt dürfte zudem die Aktie von Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) stehen. Auf eine US-Tochter des Blutwäschespezialisten sei im September ein Hackerangriff verübt worden. Dies sei am Mittwochnachmittag bekannt geworden. Die Aktie sei daraufhin unter Druck geraten.



Die US-Börsen hätten am Mittwoch Verluste einstecken müssen. Der Dow Jones sei 0,2 Prozent niedriger bei 36.054,43 Punkten aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe um 0,4 Prozent auf 4.549,34 Punkte nachgegeben. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 0,6 Prozent auf 15.788,05 Zähler verloren. Am morgigen Freitag stehe in den USA der Arbeitsmarktbericht für November auf dem Programm. Dieser werde mit Spannung erwartet.



Die Börsen in Asien hätten am Morgen deutlich unter Druck gestanden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 1,8 Prozent nachgegeben. Hier habe insbesondere der starke Yen belastet. Der Hang Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) in Hongkong habe 1,1 Prozent verloren. Nur der CSI 300 mit den Werten der Börsen in Shanghai und Shenzhen habe sich stabil präsentiert. Im späten Handel habe er 0,1 Prozent im Minus notiert. (07.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat am Mittwoch erneut kräftig Gas gegeben und bei 16.727,07 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Bis zum Handelsende habe er zwar noch ein paar Federn lassen müssen, er habe letztendlich aber mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 16.656,44 Punkten auf hohem Niveau geschlossen. Am heutigen Donnerstag könnte eine Verschnaufpause folgen. Der Broker IG taxiere den DAX gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,3 Prozent tiefer auf 16.614 Punkte.