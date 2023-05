Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.734 Zählern (-0,5%) sei der DAX hauchdünn unterhalb des ersten Widerstands hängengeblieben.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste der deutsche Leitindex zunächst über das bereits erwähnte 2022er Februar-Hoch bei 15.737 Punkten steigen und im Anschluss auch das Zwischenhoch vom 12. April bei 15.827 Punkten überwinden. Oberhalb dieses Levels könnte dann ein Vorstoß an die Tops aus den vergangenen Wochen bei 15.916 Punkten, 15.919 Punkten und 15.922 Punkten erfolgen. Könne der DAX diesen Bremsbereich hinter sich lassen, wäre Platz für einen Sprint an die 16.000er Barriere bzw. bis zum aktuellen Jahreshoch bei 16.012 Zählern.



Das Short-Szenario: Nehme der Abwärtsdruck zum Abschluss der ersten Mai-Woche hingegen wieder zu, wäre die erste Haltezone am März-Hoch (15.706 Punkte) zu finden, wobei dieser Bereich zuletzt mehrfach erfolgreich angesteuert worden sei. Komme es zu einem Rückfall unter diese Auffangzone, die sich bis an das Tagestief vom vergangenen Freitag bei 15.688 erstrecke, dürfte das gestrige Tief mit dem Verlaufshoch vom 9. Februar bei 15.659 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter würde das Volumenmaximum (15.525/15.500 Punkte) als Haltestelle nachrücken. (05.05.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es gestern nach dem EZB-Zinsentscheid im Tief auf 15.662 Zähler zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Auch am gestrigen Donnerstag hätten die Notenbanken das Kursgeschehen an den Märkten bestimmt. Nach der Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank am Mittwochabend habe auch die EZB gestern an der Zinsschraube gedreht. Für den DAX - der bereits zum Opening bei 15.781 rund 34 Zähler unter dem Vortagsschluss (15.815 Punkte) notiert habe - sei es danach bis auf das neue Monatstief bei 15.662 Punkten hinuntergegangen. Von dort habe sich der Index aber wieder nach oben abdrücken und in den Einzugsbereich des 2022er Februar-Tops zurückkehren können.