Ausblick: Mit dem gestrigen Aufwärtstag habe der DAX das aktuelle November-Top weiter nach oben geschoben.



Das Long-Szenario: Halte das positive Momentum an, müsste der Index nun per Endstand über das gestrige Tageshoch steigen. Darüber würde dann der GD50 (aktuell bei 15.328) in den Fokus rücken, wobei die nächsten Widerstände anschließend an der Juli-Abwärtstrendgerade und am Juli- bzw. August-Tief bei 15.456/15.469 zu finden wären. Gelinge der Sprung über diese Hürde und könne im Anschluss auch das Zwischenhoch vom 29. September bei 15.516 überboten werden, würde es bereits um den Doppelwiderstand aus GD100 (15.635) und 200-Tage-Linie (15.643) gehen. Danach könnte das Volumenmaximum bremsend wirken.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt unverändert am September-Tief bei 15.139 zu finden. Darunter müsste auf die runde 15.000er Schwelle geachtet werden. Unterhalb dieses Levels könnte das Zwischentief vom 4. Oktober bei 14.948 angesteuert und das Gap bei 14.923 geschlossen werden. Eine Etage tiefer wäre schließlich ein Test der Auffangzone rund um 14.700 möglich. (09.11.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es auch zur Wochenmitte weiter aufwärts, wobei die Kurse intraday sogar ein neues Monatshoch markieren konnten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe seine Erholung auch am gestrigen Mittwoch fortgesetzt und per Saldo 0,5% auf einen Endstand bei 15.230 Punkten zugelegt. Dabei seien die heimischen Blue Chips zunächst bei 15.093 mit Verlusten in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 15.153) und im Laufe des Vormittags auf das Tagestief bei 15.086 gefallen. Von dort hätten sich die Kurse jedoch nach oben abdrücken und am Nachmittag - im Sog einer starken Eröffnung an der Wall Street - bis auf das Tages- und neue Monatshoch bei 15.288 Zählern steigen können.