Ausblick: Die charttechnische Ausgangslage habe sich mit dem Sturz unter das bisherige 2022er-Tief zwar weiter verschärft, zumal der DAX auch per Tagesschluss aus dem mittelfristigen März-Abwärtstrendkanal nach unten herausgefallen sei. Nachbörslich habe der Index jedoch etwas Boden gutmachen können.



Das Long-Szenario: Um den Abwärtsschub umzukehren, sollte es im ersten Schritt nun über 12.439 und anschließend über die untere Trendkanalbegrenzung bei 12.620 gehen. Gelinge die Rückkehr in den Trendkanal, könnte ein Hochlauf in den Bereich um 12.800 folgen, bevor es wieder um die 13.000er-Schwelle gehen würde. Oberhalb der runden Tausendermarke würde sich das Chartbild dann zusehends aufhellen, wobei vor allem ein Sprung über den Bremsbereich bei 13.200/13.230 positiv zu werten wäre.



Das Short-Szenario: Die gute Nachricht des gestrigen Handelstags sei gewesen, dass die Volumenspitze bei 12.375 dem Verkaufsdruck zunächst standgehalten habe; sollten die Kurse jedoch (insbesondere per Tagesschluss) unter diesen Halt rutschen, müsste mit einem Test der 12.000er-Marke gerechnet werden. Gehe der schief und falle der Index weiter zurück, drohe strenggenommen bereits eine Verlängerung der Abwärtsbewegung bis an die markanten 2020er-Oktober-Tiefs bei 11.450 Punkten. Eine Etage tiefer würde dann die 11.000er-Schwelle als mögliche Haltestelle in den Fokus rücken. (06.07.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Für den deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ging es am gestrigen Dienstag fast ohne Umweg auf ein neues Jahrestief, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar hätten die Kurse zum Opening bei 12.851 noch unter grünen Vorzeichen (Vortagsschluss 12.773) notiert und kurz nach der Eröffnung das Tageshoch bei 12.870 Zählern markiert, doch damit habe der DAX seine Aufwärtsdynamik auch schon ausgereizt. Im Anschluss sei das Börsenbarometer nach unten gedreht und in die Verlustzone zurückgefallen; am späten Nachmittag seien die Notierungen schließlich unter das bisherige Jahrestief bei 12.439 gerutscht und hätten im Tief bei 12.391 Zählern aufgeschlagen. Der Endstand bei 12.401 habe einen Verlust von -2,9% bedeutet.