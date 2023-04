Ausblick: Trotz des zwischenzeitlichen Ausbruchs auf eine neue Jahresbestmarke sei der DAX gestern über weite Strecken nicht vom Fleck gekommen.



Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite zu generieren, müsste der Index jetzt per Tagesschluss über das März-Top bei 15.706 steigen und den Break mit weiteren Gewinnen bestätigen. Idealerweise sollte dabei auch das Top vom 4. April bei 15.737 auf Schlusskursbasis überwunden werden. Darüber hätten die Kurse Platz bis an das gestrige Jahreshoch. Gelinge der Sprung über diese Hürde, könnte sich ein Hochlauf an die 16.000er Barriere und/oder an das 2021er August-Hoch bei 16.030 anschließen.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite habe sich das Verlaufshoch vom 9. Februar bei 15.659 jetzt bei den Unterstützungen eingereiht, der nächste Halt wäre an der 15.600er Marke zu finden. Gehe der DAX unterhalb dieses Levels aus dem Handel, müsste ein neuerlicher Test des Volumenmaximums bei 15.500/15.475 einkalkuliert werden. Unterhalb dieser markanten Auffangzone könnte es zu einem Rücksetzer an den kurzfristigen GD50 (15.358) kommen. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, würde sich der Bereich um 15.300 als mögliche Unterstützung anbieten. (13.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es gestern auf ein neues 2023er Top bei 15.827 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der DAX bereits am Dienstag mit Gewinnen in die (feiertagsbedingt verkürzte) Handelswoche gestartet sei, hätten die Blue Chips zur Wochenmitte noch einen Gang höher geschaltet. Eine niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflationsrate habe den deutschen Leitindex getrieben, der schon zum Opening bei 15.689 rund 34 Punkte über dem Vortagsschluss notiert habe, am frühen Nachmittag auf das aktuelle Jahreshoch bei 15.827 Zählern. Dieses Niveau hätten die Kurse jedoch nicht halten können; zur Schlussglocke habe das Aktienbarometer bei 15.704 Punkten (+0,3%) notiert.