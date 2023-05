Ausblick: Mit dem Jahreshoch per Tagesschluss habe der DAX ein Ausrufezeichen gesetzt, zumal die Notierungen sowohl auf Wochensicht (+0,3%) als auch im gesamten April (+1.9%) hätten zulegen können.



Das Long-Szenario: Um den Ausbruch auf das neue 2023er Top zu bestätigen, sollte der deutsche Leitindex jetzt Kurs auf die runde 16.000er Barriere nehmen. Sobald das Aktienbarometer über dieser Hürde aus dem Handel gehe - und dabei idealerweise auch gleich das 2021er August-Hoch bei 16.030 überbiete -, hätten die Kurse Platz bis zum Allzeithoch bei 16.290 Punkten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung hätten sich die Unterstützungen nach dem Kurssprung vom Freitag neu sortiert. Dabei würden sich die ersten Haltelinien bereits bei 15.919 und 15.916 (= die Tops aus den beiden zurückliegenden Wochen) sowie bei 15.903 und 15.827 Punkten finden. Sollte der deutsche Leitindex unter das Verlaufshoch vom 12. April zurückfallen, müsste mit einem Rücksetzer bis an das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 Zählern gerechnet werden. Würden die Blue Chips dort keinen Halt finden, dürfte die Auffangzone rund um das März-Hoch bei 15.706 Zählern - inklusive des Tagestiefs vom Freitag bei 15.688 Punkten - ein weiteres Mal auf den Prüfstand gestellt werden.







Der deutsche Leitindex verabschiedete sich am Freitag mit einem neuen Jahreshoch aus dem April. Rückblick: Zunächst habe vieles darauf hingedeutet, dass der DAX auch am letzten Handelstag des Monats keine klare Richtung einschlagen würde. Zwar seien die Blue Chips mit einem 85-Punkte-Gap bei 15.885 in den Handel gestartet (Vortagsschluss bei 15.800), seien dann aber nach unten gedreht und auf das Tagestief bei 15.688 Zählern gefallen. Von dort habe sich der Index jedoch nach oben abdrücken und sukzessive Boden gutmachen können. Zur Schlussglocke sei dann der Sprung auf die neue Jahresbestmarke bei 15.922 Punkten gelungen, was einem Tagesplus von 0,8% entspreche.