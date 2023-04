Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.603 habe der DAX die 15.600er Schwelle im regulären Handel zunächst verteidigt.



Das Long-Szenario: Könne sich der Index an der 15.600er Haltelinie nach oben abdrücken und anschließend auch über das "alte" Jahreshoch bei 15.706 steigen, hätten die Kurse Raum für einen Sprint an das gestern markierte 2023er Top bzw. das 2022er Februar-Hoch bei 15.737 Punkten. Sobald die Blue Chips dieses Level per Tagesschluss hinter sich lassen würden, könnte ein Hochlauf an die 16.000er Barriere folgen. Direkt darüber würde bei 16.030 Punkten dann das 2021er August-Hoch auf die Kurse warten.



Das Short-Szenario: Falle der DAX hingegen unter die 15.600er Schwelle zurück, könnte das Volumenmaximum bei 15.500/15.475 auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Notierungen am Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 nicht nach oben drehen (Stichwort Pullback), wäre ein Rücksetzer bis in den Bereich um 15.400 denkbar. Würden die Blue Chips dort ebenfalls keinen Halt finden, müsste eine Ausweitung der Verkäufe bis in die Haltezone rund um 15.300/15.298 (= Zwischenhoch vom 22. März) einkalkuliert werden. Darunter sollte schließlich die Volumenspitze bei 15.250/15.225 Punkten stützend wirken. (05.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Obwohl die Blue Chips gestern auf ein neues Jahreshoch steigen konnten, ging es zur Schlussglocke nur 0,1% nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Licht und Schatten im Kursverlauf des deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) - nachdem der DAX zunächst mit leichten Gewinnen bei 15.639 in den Handel gestartet sei (Vortagsschluss bei 15.581), seien die Notierungen zur Mittagszeit auf das Tages- und neue Jahreshoch bei 15.737 Zählern gestiegen. Die neue Bestmarke, die sich punktgenau am alten 2022er Februar-Top befinde, habe jedoch nicht gehalten werden können. Stattdessen seien die Kurse am Nachmittag in Richtung der 15.600er Marke zurückgerutscht und auf das späte Tagestief bei 15.601 Punkten gefallen.