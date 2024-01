Ausblick: Mit dem gestrigen Tageshoch sei der DAX zwar bis auf drei Zähler an das bisherige Rekordhoch vom 14. Dezember bei 17.003 herangerückt. Aus charttechnischer Sicht habe die zuletzt kursbestimmende Schiebezone damit jedoch noch nicht aufgelöst werden können.



Das Long-Szenario: Für neue Impulse sollte der deutsche Leitindex jetzt über die 17.000er Barriere ausbrechen und dabei auch das amtierende Allzeithoch überbieten. Nach einer bullishen Auflösung der bereits erwähnten Schiebezone und dem Sprung auf neue Bestmarken wäre der Weg dann zunächst frei von weiteren charttechnischen Widerständen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei die erste Haltestelle weiterhin am Verlaufshoch vom vergangenen Mittwoch bei 16.921 zu finden, darunter sollten das Zwischenhoch vom 11. Januar bei 16.839 und die 16.800er Marke stützend wirken. Würden die Notierungen unter dieses Niveau fallen, dürfte das Zwischenhoch vom 6. Dezember bei 16.727 auf den Prüfstand gestellt werden. Eine Etage tiefer könnte die Kurslücke vom Mittwoch bei 16.627 geschlossen werden, bevor mit dem offenen Gap vom vergangenen Montag sowie dem GD50 (16.552) und dem Juli-Hoch bei 16.529 weitere markante Chartmarken bzw. Unterstützungen in den Fokus rücken würden. (31.01.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich am gestrigen Dienstag wieder nach oben orientieren und 0,2% auf 16.972 zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die deutschen Blue Chips am Montag mit einem kleinen Minus (0,1%) in die neue Woche gestartet seien, hätten sich die Kurse am gestrigen Dienstag wieder etwas fester präsentiert. Dabei habe der Index den Handel bereits mit einem deutlichen Plus bei 16.991 Zählern eröffnet (Vortagsschluss bei 16.942) und sei direkt nach der Eröffnung auf ein neues 2024er Top bei 17.000 Punkten gesprungen. Dieses Niveau habe der DAX jedoch nicht halten können und stattdessen über weite Strecken in einer rund 40 Punkte breiten Kursspanne seitwärts gependelt.