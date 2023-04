Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß gestern für die Basisvariante "Der DAX beginnt heute mit einem Pullback von 15.900 zu 15.840/15.830... Danach hat der DAX Anstiegschancen bis 15.882 (Gap) oder bis 15.918", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Der DAX sei gestern tatsächlich bis 15.831 gefallen und dann ohne Probleme auf ein neues Jahreshoch bei 15.919 gestiegen. Anmerkung: Einige seien der Meinung, jede Prognose müsse in der Realität exakt so auftreten wie die von gestern, dem sei aber nicht so.DAX Basisvariante/ 60% Wahrscheinlichkeit: Der DAX könnte nach dem Erreichen eines neuen Jahreshochs am gestrigen Montag heute ähnlich laufen wie gestern. Der Index beginne mit einem Pullback von 15.864 zu 15.830/15.815. Danach habe der DAX Anstiegschancen von 15.830/15.815 bis 15.864/15.871 (Gap+PP) oder bis 15.916. Szenario-Stoploss dafür sei unter 15.720. DAX Nebenvariante 1: Oberhalb von 15.920 (Stundenschluss) könnte der DAX heute bis 17:30 Uhr bis 16.000 steigen, seltener schon zum 161%-Extension-Ziel 16.047 und dann wieder Richtung 15.925 zurückgeführt werden. DAX Nebenvariante 2: Unterhalb von 15.810 erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit für einen DAX Rückfall zu 15.735 (Pivot-S3). (25.04.2023/ac/a/m)