Der Dow Jones sei um -0,12%, der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,41% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -0,85% gesunken.



Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) habe den Absatz in Q1/2023 y/y um 3% gesteigert. Es seien 503.500 PKW an Privatkunden und Händler ausgeliefert worden. Der Anteil reiner E-Autos sei von 6% auf 10% gestiegen. Mercedes-Benz Vans habe mit einem Absatzplus von 12% auf knapp 99.000 Transporter den bisher höchsten Q1-Absatz überhaupt realisiert. Der Anteil rein elektrischer Fahrzeuge habe mit 3,6% allerdings nur marginal über dem Vorjahreswert gelegen.



Der schwedische LKW- und Baumaschinenhersteller Volvo habe starke vorläufige Eckdaten für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Hiernach sei der Umsatz im Segment Trucks um 28,7% auf SEK 89,6 Mrd. geklettert, das operative Ergebnis um 46,0% auf SEK 12,7 Mrd. korrespondierend mit einer operativen Ergebnismarge von 14,2% (Vj.: 12,5%). Im Segment Construction Equipment sei der Umsatz um 11,1% auf SEK 25,1 Mrd. und das operative Ergebnis um 64,3% auf SEK 4,6 Mrd. gestiegen. Die operative Segmentergebnismarge habe bei 18,3% (Vj.: 12,4%) gelegen. Auch die Börsenkurse von Wettbewerbern hätten von den positiven Zahlen profitiert.



Der Euro habe von einem nach gesunkenen Zinserwartungen geschwächten US-Dollar profitiert. Die Rohölpreise hätten ihren Aufwärtskurs fortgesetzt. (13.04.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte legten nach den US-Inflationsdaten zu, der DAX erreichte kurzzeitig ein neues Jahreshoch, so die Analysten der Nord LB.Im weiteren Handelsverlauf hätten aber sowohl in den USA als auch in Europa Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der DAX sei um +0,31% und TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um +0,15% gestiegen. Der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) sei um -0,40% gefallen.