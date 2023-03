Ausblick: Nachdem der Index im Februar insgesamt 1,6% zugelegt habe, stehe für den März nach vier Sitzungen aktuell ein Plus von 1,9% zu Buche.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei die erste Hürde nun am gestrigen Top zu finden, wobei der Ausbruch über das "alte" Jahreshoch vom 9. Februar bei 15.659 per Tagesschluss ebenfalls noch ausstehe. Sobald der DAX jedoch über der aktuellen Bestmarke aus dem Handel gehe, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an das 2022er Februar-Top bei 15.737 Punkten. Darüber würde dann bereits die 16.000er Barriere in den Fokus rücken, die zusammen mit dem 2021er August-Hoch bei 16.030 den nächsten Widerstandsbereich bilde.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt weiterhin am Volumenmaximum bei 15.500/15.475 angetragen werden, eine Etage tiefer käme die 15.400er Marke als Unterstützung infrage. Sollte der DAX jedoch unter dieses Niveau zurückfallen, müsste auf die 15.300er Schwelle geachtet werden. Würden die Blue Chips auch diesen Halt verlieren, dürfte die Volumenspitze bei 15.250/15.225 erneut auf den Prüfstand gestellt werden, bevor die 15.200er Marke als weitere mögliche Haltestelle nachrücken würde. Darunter sollte anschließend das Vorwochentief bei 15.151 stützend wirken. (07.03.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es zum Wochenstart auf ein neues 2023er Hoch bei 15.678 Zählern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der DAX habe am gestrigen Montag beinahe nahtlos an die Aufwärtstendenzen vom Freitag anknüpfen können. Dabei sei das Aktienbarometer schon zur Eröffnung bei 15.598 mit leichten Gewinnen (Vortagsschluss bei 15.578) in den Handel gestartet und habe sich, vom Tagestief bei 15.588 Punkten abgesehen, stufenweise nach oben geschoben. In der Spitze hätten die Blue Chips zwischenzeitlich sogar eine neue 2023er Bestmarke markiert, hätten das Niveau jedoch nicht bis zur Schlussglocke halten können und seien schließlich bei 15.654 in den Feierabend gegangen.