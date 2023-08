Ausblick: Mit dem neuen Rekordhoch sei der DAX erstmals in seiner Geschichte über die 16.500er Marke gestiegen.



Das Long-Szenario: Um den Aufwärtstrend fortzusetzen, müsste der Index das Top vom Freitag bei 16.490 und anschließend auch das aktuelle Allzeithoch bei 16.529 per Tagesschluss überbieten. Darüber wäre der Weg dann erneut frei von weiteren charttechnischen Widerständen. Als Orientierungspunkte würden sich allerdings die nächsten Hunderter-Marken wie bspw. die 16.600er Schwelle anbieten, bevor die runde 17.000er Marke angesteuert werden dürfte.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei der erste Halt dagegen weiterhin am vormaligen Rekordhoch bei 16.427 zu finden. Ein Rückfall unter diese Haltelinie könnte einen Test der Unterstützungen bei 16.336/16.332 bzw. 16.290 begünstigen. Sollte sich unterhalb dieses Levels ein größerer Rücksetzer etablieren, müsste mit einem Test der Haltezone zwischen 16.209 und 16.185 gerechnet werden. Komme es dort nicht zu einem Pullback (= einer Umkehrbewegung), wäre anschließend auch eine Korrektur bis in den Bereich um 16.030 möglich. Dort dürfte das 2021er August-Top zusammen mit dem kurzfristigen GD50 und der 16.000er Marke stützend wirken. (01.08.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Trotz eines neuen Allzeithochs kam der DAX zum Wochenauftakt nicht vom Fleck, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Freitag sowohl auf Intraday- als auch auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch habe markieren können, hätten die heimischen Blue Chips am gestrigen Montag per Saldo auf der Stelle getreten. Dabei seien die Kurse nach dem Opening bei 16.435 (Endstand vom Freitag bei 16.470) zunächst auf das Tagestief bei 16.427 abgerutscht, seien von dort aber nach oben abgefedert und direkt auf die nächste Allzeit-Bestmarke bei 16.529 Zählern gestiegen. Im Anschluss habe die Aufwärtsdynamik jedoch nachgelassen und der Index sei auf 16.447 (-0,1%) zurückgefallen.