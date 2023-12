Ausblick: Mit dem gestrigen Aufwärtstag habe der deutsche Leitindex sowohl auf Intraday- als auch auf Schlusskursbasis einen neuen Höchststand markiert.



Das Long-Szenario: Nach dem Sprung auf ein neues Rekordhoch sei der Weg für den DAX aus charttechnischer Sicht frei von Widerständen. Zur weiteren Orientierung könnten jedoch die runden Marken wie bspw. die 17.000er Schwelle herangezogen werden. Das rechnerische Aufwärtspotenzial aus dem V-Muster, das sich nach dem Oktober-Top im Chart herausgebildet habe, sei mit dem gestrigen Kursschub allerdings bereits abgearbeitet worden.



Das Short-Szenario: Komme es jetzt zu einem Rücksetzer infolge erster Gewinnmitnahmen, müsste zunächst auf das Juni-Hoch bei 16.427 geachtet werden. Darunter böten sich das Mai-Top bei 16.332 und das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 als mögliche Wendemarken für ein Pullback an. Würden die Kurse dort nicht nach oben drehen, könnte es zu einem Test der beiden August-Tops im Bereich von 16.060 sowie 16.043 und/oder der 16.000er Schwelle kommen. Unterhalb der Tausender-Marke würde schließlich die breite Auffangzone zwischen 15.800 und dem Volumenmaximum, dem GD200 sowie der 100-Tage-Linie (aktuell bei 15.634) in den Fokus rücken. (06.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich gestern um 0,8% auf 16.533 verbessern und dabei ein neues Allzeithoch markieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Gut vier Monate, nachdem der DAX das bisher gültige Rekordhoch bei 16.529 aufgestellt habe, hätten die deutschen Blue Chips gestern eine neue historische Bestmarke erreicht. Dabei seien die Kurse mit dem Opening bei 16.405 nahezu unverändert in die Sitzung gestartet und noch in der ersten Handelsstunde auf das Tagestief bei 16.394 gefallen. Von dort hätten sich die Notierungen jedoch nach oben abdrücken und sukzessive zulegen können. In der Spitze sei der DAX am späten Nachmittag bis auf 16.551 gestiegen und habe den Tag bei 16.533 Punkten beendet.