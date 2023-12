Taubenhafte Äußerungen aus der EZB (Isabel Schnabel) hätten dem Euro gestern nicht wirklich auf die Sprünge geholfen. Mit einem Zitat des berühmten Ökonomen John Maynard Keynes habe Schnabel in einem Reuters-Interview auf die jüngsten Inflationsrückgänge geantwortet: "Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Was machen Sie, Sir?" Erst vor nicht geraumer Zeit habe Schnabel (traditionell Falke im EZB-Board) noch die Auffassung vertreten, dass man mögliche, weitere Zinsanhebungen nicht ausschließen sollte. Der Euro notiere in dieser Gemengelage derzeit gegenüber dem USD in der Nähe seines Ein-Wochentiefs.



Trotz des relativ kalten Winterbeginns in Europa würden sich die Erdgaspreise bei rund EUR 40/MWh erfreulich stabil halten. Die europäischen Gasvorräte seien mit 94% sehr gut gefüllt. Starke LNG-Zuflüsse würden zusätzlich beruhigen. Statistisch lägen die Gaslagerbestände zu diesem Saisonzeitpunkt (im Fünf-Jahres-Durchschnitt) bei 84%. Die derzeitige Versorgungslange sei ausgesprochen komfortabel.



Der saudische Energieminister habe nochmals bestätigt, dass die OPEC+-Kürzungen in Q1/24 in vollem Umfang umgesetzt würden. Auch eine weitere Ausdehnung sei für 2024 nicht ausgeschlossen. Saudi-Arabien trage den Großteil der freiwilligen Produktionskürzung von 2,2 Mio. Barrel/Jahr. Die Ölpreise würden in diesem Umfeld (seit Anfang Dezember) mit der USD 80-Marke und damit auf 12-Monatssicht unterhalb des Durchschnitts von USD 82,71 flirten.



Der europäische Weizenpreis habe sich seit letzter Woche stabilisieren können. Noch am vergangenen Montag sei der Dezemberkontrakt im Tagesverlauf auf den tiefsten Stand seit Juli 2021 gefallen (EUR 212,50 pro Tonne). Charttechnisch würden sich die Matif-Weizenfutures aber immer noch in einem mittelfristigen Abwärtstrend befinden. Die derzeitige Erholung werde zum Großteil durch anziehende russische Exportpreise verursacht. Aufgrund schwieriger Wetterbedingungen könne Russland derzeit an seinem wichtigsten Schwarzmeerhafen Noworossijsk keine Schiffe abfertigen. Dadurch erhöhe sich die Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Weizen auf dem Weltmarkt. (06.12.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Knecht Ruprecht meint es gut mit den Börsianern. Die hoffnungsvollen Erwartungen von zukünftig wieder fallenden Zinsen hievten den deutschen Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) am Dienstag auf ein neues Allzeithoch, so die Analysten der Nord LB.Der bisherige Höchststand über 16.528,97 Punkte (aus Ende Juli) sei passend am Vorabend des 6. Dezembers zum Handelsschluss egalisiert worden. Die im November gestartete Jahresendrally sei noch nicht vorbei. Auch die Rentenmärkte dies- und jenseits des Atlantiks hätten sich von steigenden Kursen und entsprechend fallenden Kapitalmarktrenditen erfreut.