Ausblick: Nachdem der deutsche Leitindex per Schlusskurs an der direkten Rückeroberung des August-Hochs bei 13.948 gescheitert sei, seien die Notierungen nachbörslich wieder nach unten abgedreht.



Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müsste es weiterhin über das August-Top gehen. Sobald der DAX die Hürde bei 13.948 per Tagesschluss überbiete, hätten die Notierungen Platz bis an die 14.000-Barriere, die jedoch ebenfalls auf Schlusskursbasis überwunden werden sollte. Oberhalb dieses Levels warte dann das Verlaufstief vom 17. November bei 14.150, dem bei 14.200 und 14.300 Punkten die nächsten Widerstände folgen würden. Gelinge auf diesem Niveau die Rückkehr in die vormalige Schiebezone, könnte es zu einem Hochlauf bis 14.400 und/oder zu einem Gap-Close bei 14.460 Zählern kommen.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte indes unverändert auf das Tagestief vom Freitag bei 13.815 und das Vor-Corona-Top bei 13.795 geachtet werden, die vorbörslich heute Morgen bereits unterboten worden seien. Würden die Blue Chips dort im regulären Handel keine Unterstützung finden, müsste mit einem Test der Auffangzone aus 13.600er Marke, langfristiger 200-Tage-Linie und dem September-Top bei 13.565 Zählern gerechnet werden. Sollte der DAX den langfristigen Durchschnitt erneut unterkreuzen, könnten neue Short-Impulse einen Rückfall an das Zwischenhoch vom 1. November bei 13.444 begünstigen. (20.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Pünktlich zum Start in die Weihnachtswoche hat der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) seine jüngste Abwärtsbewegung vorerst unterbrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits mit dem Opening bei 13.935 habe der DAX über dem Schlusskurs vom Freitag (13.893) notiert und sich noch am Vormittag auf das Tageshoch bei 14.001 Punkten geschoben. Wie schon in der vergangenen Sitzung, sei der Ausflug über die 14.000er Barriere aber eine Episode geblieben. Stattdessen hätten die Kurse im weiteren Verlauf um 13.960 oszilliert und seien am späten Nachmittag auf das Tagestief bei 13.927 Zählern gefallen. Mit dem Endstand bei 13.943 habe der DAX schließlich einen kleinen Gewinn von 0,4% über die Ziellinie gebracht.