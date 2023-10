Ausblick: Obwohl der DAX die zwischenzeitlichen Kursgewinne nicht über die Ziellinie habe bringen können, würde nun auch eine Stabilisierung ins charttechnische Bild passen.



Das Long-Szenario: Mit dem Sprung über das 2022er Juni-Hoch habe der deutsche Leitindex die erste Hürde auf der Oberseite überwunden. Könne jetzt auch die Kurslücke vom Donnerstag bei 14.892 geschlossen werden, hätten die Notierungen Platz für einen Anstieg über die beiden Tops bei 14.925 und 14.948 Punkten. Oberhalb dieses Levels würde es dann um die 15.000er Barriere gehen, bevor bei 15.045 eine weitere Kurslücke geschlossen werden müsste.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sei der erste Halt jetzt wieder am 2022er Juni-Hoch bei 14.709 zu finden. Direkt darunter sollten das aktuelle Oktober-Tief bei 14.630 und die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals stützend wirken, bevor über einen Test des März-Tiefs bei 14.458 nachgedacht werden müsste. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, dürfte es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis an die 14.000er Schwelle kommen. Im Bereich der runden Tausender-Marke müsste allerdings auch ein Dip an das 2022er August-Hoch bei 13.948 einkalkuliert werden. (31.10.2023/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte sich gestern stabilisieren und 0,2% auf 14.717 zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Kleiner Hoffnungsschimmer für den deutschen Leitindex - nachdem die heimischen Blue Chips sechs Verlustwochen hintereinander hätten verbuchen müssen und im Tief in der vergangenen Woche bis auf 14.630 zurückgefallen seien, sei es zum Wochenauftakt zu einem ersten Stabilisierungsversuch gekommen. Dabei seien die Notierungen zunächst bei 14.771 mit einem deutlichen Plus in die Sitzung gestartet (Schlusskurs vom Freitag bei 14.687) und hätten die Gewinne im Anschluss mit einem Anstieg auf das Tageshoch bei 14.798 weiter ausbauen können. Danach seien die Kurse jedoch wieder nach unten abgedreht (Tagestief bei 14.679).