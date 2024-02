Am Vorabend habe bereits QIAGEN die Zahlen vorgelegt. Der Diagnostikspezialist und Laborzulieferer habe im vergangenen Jahr die allgemeine Nachfrageflaute in Biotechbranche zu spüren bekommen und einen Umsatz- und Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Dies sei aber im Vorfeld erwartet worden. Im laufenden Jahr wolle QIAGEN wieder leicht wachsen.



Im Blickpunkt stehe heute zudem der Börsengang des Panzer-Zulieferers RENK. Das Papier werde heute erstmals im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.



Im Fokus dürfte zudem weiterhin die Aktie von MorphoSys nach dem Übernahmeangebot von Novartis stehen.



Die US-Börsen hätten sich am Dienstag uneinheitlich präsentiert. Der Leitindex Dow Jones habe am Ende 0,4 Prozent auf 38.521,36 Zähler gewonnen. Der marktbreite S&P 500 habe den Handel 0,2 Prozent im Plus bei 4.954,23 Punkten beendet. Der technologielastige NASDAQ 100-Index habe nach einem zunächst starken Start Federn lassen müssen und am Ende 0,2 Prozent im Minus bei 17.572,73 Zählern geschlossen.



Die Börsen in China hätten nach dem starken Vortag am heutigen Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,4 Prozent zugelegt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong habe hingegen 0,4 Prozent verloren. Leicht im Minus sei auch der japanische Leitindex Nikkei 225 aus dem Handel gegangen. (07.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag hat sich der DAX stark präsentiert und nach starken Vorgaben aus China, Gewinnen an der Wall Street und erfreulichen Konjunkturdaten aus Deutschland einen neuen Rekordstand erklommen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende sei der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 17.033,24 Zähler aus dem Handel gegangen. Am heutigen Mittwoch taxiere der Broker IG den DAX am Morgen leicht höher bei 17.040 Zählern.Am heutigen Handelstag stünden erneut einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem Siemens Energy, Heidelberger Druckmaschinen, CompuGroup, TeamViewer, TotalEnergies, Vestas, ARM Holding, Alibaba, Deutsche Börse AG, Walt Disney und PayPal berichten.