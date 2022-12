Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat seine Divergenzen nach unten aufgelöst, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index sei um ca. 400 Punkte von 14.585 bis 14.197 gefallen. Die Korrektur habe jedoch bisher keine idealtypischen Ziele wie zum Beispiel 14.150 oder 13.800 erreicht.



Ob neuer Jahresendfortschritt erzielt werden könne, werde heute vom Verhalten bei ca. 14.327 abhängen. Die Vorbörse habe sich bereits auf 14.325 erhoben. a) Steige der DAX überzeugend über 14.327, so würden weitere Konsolidierungstiefs bei 14.150 oder 13.800 eher ausbleiben und der DAX orientiere sich wieder in Richtung der bisherigen Herbsthochs (14.585) oder steige bis zum großen Ziel 14.815. b) Bleibe der DAX unter 14.327 stecken, so könnten bald noch die unteren Ziele 14.150 oder 13.800 erreicht werden. Ergänzung: Kulminationspunkte für die zu treffende Richtungsentscheidung seien wahrscheinlich die heutigen US-Makrodaten um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr. (09.12.2022/ac/a/m)



