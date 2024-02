Zudem dürften Anleger weiterhin die Aktie der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100) und von Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) im Blick haben. Beide Papiere seien die Top-Gewinner am Donnerstag gewesen, Rheinmetall habe derweil ein weiteres Rekordhoch erklommen.



Stark präsentiere sich derweil weiterhin der Bitcoin. Er halte sich nach der jüngsten Rally stabil über 52.000 Dollar.



Auf der Konjunkturseite stünden am Nachmittag Daten zu den Baubeginnen und -genehmigungen im Januar in den USA auf dem Programm. Zudem werde das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan veröffentlicht.



Die US-Börsen hätten sich am Donnerstag stark präsentiert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,9 Prozent höher bei 38.773,12 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,6 Prozent zu auf 5.029,73 Punkte gelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei am Ende mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent auf 17.845,72 Punkte aus dem Handel gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten sich am Freitagmorgen überwiegend freundlich gezeigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe 0,9 Prozent höher geschlossen. Damit nehme er Kurs auf sein Rekordhoch. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe zuletzt sogar 2,6 Prozent zugelegt. Auf dem chinesischen Festland ruhe der Handel unterdessen feiertagsbedingt weiterhin. (16.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich am Donnerstag in Rekordlaune gezeigt und bei 17.089 Zählern einen neuen Höchststand erreicht, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Ende sei er 0,6 Prozent höher als am Vortag bei 17.046,69 Zählern aus dem Handel gegangen. Und am heutigen Freitag könnte bereits das nächste neue Rekordhoch folgen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 17.105 Punkte.Auf der Terminseite sei es zum Wochenschluss recht ruhig. Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) veröffentliche seine detaillierten Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr. Die vorläufigen Ergebnisse seien aber bereits seit Ende Januar bekannt. Die Privatbank Berenberg habe ihr Kursziel für Sartorius von 310 auf 346 Euro angehoben. Volkswagen veröffentliche am späten Vormittag die Auslieferungszahlen für Januar.