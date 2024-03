Ausblick: Die Konsolidierung, in die der DAX in den ersten drei Sitzungen dieser Woche rund um 17.700 übergegangen sei, sei mit dem gestrigen Sprung über die 17.800er Marke bullish aufgelöst worden.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite lasse sich eine kleinere Hürde bei 17.879 antragen, oberhalb des aktuellen Intraday-Allzeithochs wäre der Weg dann wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen. Damit nehme ein möglicher Hochlauf an die 18.000er Barriere jetzt allmählich Kontur an.



Das Short-Szenario: Drehe der Index vor dem Wochenende dagegen noch einmal nach unten ab, müsste zunächst auf das Verlaufshoch vom vergangenen Freitag bei 17.817 geachtet werden. Falle der DAX unter dieses Niveau, würde das gestrige Tagestief bei 17.619 erneut ins Blickfeld rücken. Würden die Kurse dort keine Unterstützung finden, könnte es zur Schließung der Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 kommen. Eine Etage tiefer sollte die 17.500er Marke stützend wirken, ehe sich ein größerer Rücksetzer bis in den Bereich des Verlaufshochs vom 16. Februar bei 17.198 entwickeln könnte. Darunter würde das offene Gap vom 22. Februar warten, das erst bei 17.118 vollständig geschlossen wäre. (08.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am gestrigen Donnerstag 0,7% auf 17.843 zulegen und damit neue historische Höchststände markieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex in der laufenden Woche zunächst verhalten agiert habe, sei nach dem gestrigen Leitzinsentscheid der EZB neues Kaufinteresse in den Markt gekommen. Dabei seien die Notierungen zum Opening bei 17.649 noch mit Verlusten in die Sitzung gestartet (Schlusskurs vom Mittwoch bei 17.717) und auf das frühe Tagestief bei 17.619 gefallen. Nach der EZB-Sitzung hätten die Kurse allerdings deutlich zugelegt und seien bis auf das neue Intraday-Allzeithoch bei 17.879 Punkten gestiegen. Mit dem Endstand bei 17.843 sei zudem ein weiteres Rekordhoch per Tagesschluss gelungen.