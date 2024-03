Ausblick: Mit dem gestrigen Close bei 18.179 sei der DAX nur hauchdünn unterhalb der aktuellen Bestmarke aus dem Handel gegangen und habe gleichzeitig auch ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis markiert.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sei der Weg nach dem gestrigen Kursanstieg jetzt zunächst frei von weiteren charttechnischen Widerständen. Zur Orientierung könnten jedoch die runden Hunderter-Marken wie bspw. 18.200 und 18.300 etc. herangezogen werden.



Das Short-Szenario: Sollte der deutsche Leitindex nach dem gestrigen Aufwärtstag jedoch nach unten drehen, müsste zunächst auf das Vorwochenhoch bei 18.039 und die 18.000er Schwelle geachtet werden. Würden die Kurse wieder unter die runde Tausender-Marke zurückfallen, dürfte das bisherige Wochentief bei 17.903 auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Notierungen dort keinen Halt finden, wäre das Verlaufshoch vom 7. März bei 17.879 als nächste Haltestelle zu nennen. Darunter sollte das Zwischenhoch vom 1. März bei 17.817 mit der 17.800er Schwelle stützend wirken, bevor es zu einem Rücksetzer an das Tief vom 7. März bei 17.619 bzw. zur Schließung der Kurslücke vom 29. Februar bei 17.601 kommen könnte. Der nächste Halt wäre dann am Verlaufshoch vom 16. Februar bei 17.198 zu finden. (22.03.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte gestern an die Aufwärtstendenz vom Vortag anknüpfen und auf neue Rekordmarken ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der Leitzinsentscheid der US-Notenbank bereits am Mittwoch für Kurssprünge an der Wall Street gesorgt habe, sei es am gestrigen Donnerstag auch für den deutschen Leitindex weiter nach oben gegangen. Bei 18.020 in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 18.015), seien die Notierungen direkt nach der Eröffnung über die 18.100er Marke gesprungen, im Anschluss aber noch einmal nach unten abgedreht. Am Nachmittag sei dann der nächste Aufwärtsschub erfolgt, der die Kurse bis auf das neue Intraday-Rekordhoch bei 18.180 getragen habe.