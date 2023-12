Ausblick: Seit dem Korrekturtief vom 23. Oktober bei 14.630 Zählern habe der deutsche Leitindex innerhalb von sieben Wochen in der Spitze mittlerweile rund 15% zugelegt. Damit könne von einem überkauften Zustand gesprochen werden, der Gewinnmitnahmen bzw. trendbestätigende Rücksetzer möglich machen könnte.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite seien aus charttechnischer Sicht nun, wie bei Allzeithochs gemeinhin üblich, keine nennenswerten Widerstände mehr zu finden. Könne der zwischenzeitliche Sprung über die 16.800er Marke mit einem Schlusskurs oberhalb der gestrigen Bestmarke bestätigt werden, würde daher die 17.000er Barriere bereits als mögliche Anlaufstelle in den Fokus rücken.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könne der erste Halt weiterhin bei 16.727 angetragen werden, darunter dürfte das Juli-Hoch bei 16.529 auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Kurse dort keinen Halt finden, würde das Juni-Hoch bei 16.427 als Unterstützung nachrücken. Weitere Haltestellen könnten am Mai-Top bei 16.332 und am Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 vermerkt werden, bevor die beiden August-Tops im Bereich von 16.060 sowie 16.043 als Unterstützungen infrage kämen. (12.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte seine Rekordjagd gestern fortsetzen und das aktuelle Allzeithoch auf 16.818 Punkte verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Gelungener Wochenstart für die heimischen Blue Chips - nachdem der DAX bereits am Freitag auf Rekordniveau aus dem Handel gegangen sei, hätten die Notierungen gestern direkt an die Aufwärtstendenzen anknüpfen können. Nach einem verhaltenen Start bei 16.761 (Schlusskurs vom Freitag bei 16.759) und einem Dip auf das Tagestief bei 16.734 seien die Kurse mit Handelsstart an der Wall Street nach oben gedreht und auf das neue Allzeithoch bei 16.818 Punkten gestiegen. Mit dem Close bei 16.794 (+0,2%) habe der Index auch auf Schlusskursbasis eine neue Bestmarke markiert.