Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX kam gestern nur zeitweise hoch (NVIDIA Rausch) bis 15.900 und fiel dann stark zurück, bis unter die Schlüsselstelle 15.660, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Zitat: "...Do, 24.8.23: Die DAX Tageskerzenfolge der letzten 2 Tage sieht zwar nicht einladend zum Kauf aus.."Sei der DAX nach der 3. schwachen Tageskerzen in Folge heute erneut "absturzgefährdet"? Die Chartindizien würden dazu sagen, dass es klare Abwärtsrisiken zum Erreichen der beiden 200-Tages-Linie bei 15.405 gebe. Wenn in diesem Zusammenhang das alte Gap bei 15.330 geschlossen werden würde, wäre es ok und könnte nicht verwundern. DAX Widerstand des Tages sei 15.660. Wenn es schwach laufe, trete das Tageshoch schon bei 15.600 auf. Stabilität bekomme der DAX in sein Chartbild nur über 15.800 sowie über 15.900 und über 16.060. Unter DAX 15.400 drohe hingegen sogar ein Tief im Bereich 14.820/14.675. (25.08.2023/ac/a/m)