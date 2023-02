Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 15.523 (+0,7%) habe der DAX das bisherige Februar-Hoch vom vergangenen Donnerstag ganz knapp überboten. Um den Ausbruch zu bestätigen, sollten nun aber weitere Anschlussgewinne folgen.



Das Long-Szenario: Nach dem gestrigen Aufwärtsschub hätten die Kurse jetzt Platz bis ans Volumenmaximum bei 15.650/15.675 Punkten, das mit dem gestrigen Top bei 15.659 bereits angesteuert worden sei. Sobald die Blue Chips oberhalb des Levels mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er Tief aus dem Handel gehen würden, könnte ein Sprint an die 16.000er Barriere mit dem 2021er August-Hoch bei 16.030 lanciert werden. Darüber würde dann bereits das Allzeithoch bei 16.290 warten.



Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung seien die Unterstützungen einmal mehr neu sortiert. Der erste Halt sei nun bei 15.500 zu finden, wobei die Notierungen dieses Level gestern Abend nachbörslich bereits unterboten hätten. Darunter bilde die untere Kante des gestrigen Gaps (15.412) zusammen mit der 15.400er Marke die nächste Haltestelle, bevor es bei 15.321 zu einem weiteren Gap-Close kommen könnte. Eine Etage tiefer müsste ein Test der Unterstützung bei 15.275/15.270 einkalkuliert werden, wobei sich ein Rücksetzer auch bis in den Bereich der Volumenspitze bei 15.250/15.225 ausweiten könnte. (10.02.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) ging es am gestrigen Donnerstag auf eine neue Jahresbestmarke bei 15.659 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem sich der DAX schon zur Wochenmitte fester gezeigt habe, hätten die Notierungen auch am Donnerstag weiter zulegen können. Dabei seien die Blue Chips schon zum Opening bei 15.560 mit dem nächsten Aufwärts-Gap in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 15.412). In der Spitze seien die Kurse auf das neue Jahreshoch bei 15.659 Zählern geklettert, bevor erste Gewinnmitnahmen eingesetzt und den Index schließlich auf das späte Tagestief bei 15.520 Punkten gedrückt hätten.