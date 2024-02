Ausblick: Mit der positiven Sitzung vom Freitag habe der DAX das Wochenplus auf 1,8% ausgebaut. Gleichzeitig sei der Weg auf der Oberseite jetzt frei von weiteren Widerständen.



Das Long-Szenario: Nach dem Sprung auf neue historische Höchststände würden sich derzeit keine Hürden im Chart einzeichnen lassen. Zur Orientierung könnten jedoch weiterhin die runden Hunderter-Marken herangezogen werden. Damit würden sich die Blicke jetzt bereits auf den Bereich um 17.500 Zähler richten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sei die erste Haltestelle dagegen weiterhin am Verlaufshoch vom 16. Februar bei 17.198 zu finden. Sollte der DAX unter dieses Niveau zurücksetzen und auch an der 17.100er Marke nicht wieder nach oben drehen, könnte die obere Begrenzung der Schiebezone bzw. das Top vom 6. Februar bei 17.050 auf den Prüfstand gestellt werden. Würden die Blue Chips in die Seitwärts-Range zurückfallen, müsste ein Test der 17.000er Barriere in Betracht gezogen werden. Gehe der schief, würde das Hoch vom 24. Januar bei 16.921 in den Fokus rücken. Darunter wäre auf das Tagestief vom 13. Februar (16.832) und das Tief vom 1. Februar (16.822) zu achten. (26.02.2024/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den DAX ging es am Freitag nach einem verhaltenen Auftakt sowohl intraday als auch per Tagesschluss auf neue Bestmarken, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Der deutsche Leitindex habe zum Wochenschluss noch einmal zugelegt und sich um 0,3% auf einen Endstand bei 17.419 verbessert. Nach einem verhaltenen Start - zum Opening bei 17.372 hätten die Blue Chips lediglich zwei Zähler über dem Vortagsschluss notiert - seien die Notierungen zunächst auf das Tagestief bei 17.355 abgerutscht, bevor am Nachmittag neues Kaufinteresse aufgekommen sei. In der Spitze seien die Kurse dabei bis auf 17.444 Punkte gestiegen und hätten sich mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis ins Wochenende verabschiedet.