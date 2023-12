Ausblick: Mit der gestrigen Sitzung habe der deutsche Leitindex zwar im laufenden Handel eine neue Bestmarke aufstellen können, sei zur Schlussglocke aber erneut an der 16.800er Marke hängengeblieben.



Das Long-Szenario: Nachdem der DAX gestern und am Montag an einem Tagesschluss oberhalb von 16.800 gescheitert sei, könnte hier nun eine erste kleinere Hürde angetragen werden. Gelinge der Sprung über dieses Level und überbiete der Index anschließend auch das amtierende Rekordhoch bei 16.837 Punkten, wäre der Weg wieder frei von charttechnischen Widerständen. Als grobe Orientierung biete sich dabei weiterhin die 17.000er Barriere an.



Das Short-Szenario: Drehe der DAX hingegen nach unten ab, sollte auf das Zwischenhoch vom vergangenen Mittwoch (6. Dezember) bei 16.727 geachtet werden. Unterhalb dieser Haltelinie würde das Juli-Hoch bei 16.529 Zählern in den Fokus rücken, bevor im nächsten Abwärtsschritt auch das Juni-Hoch bei 16.427 angesteuert werden könnte. Darunter sollten schließlich das Mai-Top bei 16.332 Punkten und das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 Zählern stützend wirken. (13.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Blue Chips setzten gestern ihre Rekordjagd fort, mussten zur Schlussglocke aber einen kleinen Dämpfer hinnehmen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Auch am gestrigen Dienstag sei es für den DAX zunächst weiter nach oben gegangen: Nachdem die Kurse bereits zum Opening bei 16.823 auf einem neuen Höchststand notiert hätten, seien die Blue Chips noch am Vormittag auf das nächste Intraday-Allzeithoch bei 16.837 Zählern gestiegen. Von dort seien die Notierungen jedoch auf das Tagestief bei 16.754 zurückgefallen, bevor die Rückkehr in die Gewinnzone und über die 16.800er Marke geglückt sei. Mit dem Endstand bei 16.792 sei der Index allerdings hauchdünn unter den Vortagsschluss (16.794) abgerutscht.