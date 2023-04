Ausblick: Dank der Rückkehr über die 15.800er Schwelle könnte der DAX nach der kurzen Konsolidierungsphase an die vormaligen Aufwärtstendenzen anknüpfen.



Das Long-Szenario: Für eine Bestätigung des Re-Breaks vom Freitag sollten die Kurse nun über das Zwischenhoch vom vergangenen Montag bei 15.903 steigen und im Anschluss Kurs auf das aktuelle 2023er Top vom Mittwoch bei 15.916 nehmen. Gelinge der Sprung auf ein neues Jahreshoch (idealerweise sogar auf Schlusskursbasis), hätten die Notierungen Platz für einen Sprint an die 16.000er Barriere, die zusammen mit dem 2021er August-Hoch unverändert einen Doppelwiderstand bilde. Darüber würde weiterhin das Allzeithoch bei 16.290 warten.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hätten sich die Unterstützungen nach dem Kursanstieg vom Freitag neu sortiert. Der erste Halt könne jetzt wieder an der 15.800er Marke angetragen werden. Darunter würden das 2022er Februar-Top (15.737), das Verlaufshoch vom 7. März (15.706) und das Februar-Hoch (15.659) die nächsten Unterstützungen bilden. Sollte der DAX unter diese Haltestellen zurücksetzen, müsste bei 15.598 mit einem Gap-Close gerechnet werden. Darunter könnte dann das Volumenmaximum (15.525/15.500) in den Fokus rücken. (24.04.2023/ac/a/m)







Rückblick: Nachdem der DAX am Donnerstag unter die 15.800er Marke zurückgefallen sei, hätten die Blue Chips am Freitag zu einer Gegenbewegung ansetzen können. Zwar hätten die Kurse mit dem Opening bei 15.783 zunächst unter dem Vortagsschluss (15.796) notiert und seien noch in der ersten Handelsstunde auf das Tagestief bei 15.707 Zählern abgesackt. Dort seien die Notierungen jedoch nach oben gedreht und am Nachmittag in die Gewinnzone zurückgekehrt. Mit dem Schlusskurs bei 15.882 habe der DAX auch die Woche mit einem Plus von 0,5% beendet.