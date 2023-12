Ausblick: Nach dem Re-Break am Zwischenhoch vom 6. Dezember bei 16.727 Punkten steuere der DAX nun wieder auf einen markanten Widerstand zu.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sollte es jetzt per Tagesschluss über die Hürde bei 16.800 Punkten gehen. Darüber müsste zur Bestätigung auch das Top vom vergangenen Dienstag bei 16.837 Punkten überboten werden. Sobald das Aktienbarometer oberhalb dieses Niveaus aus dem Handel gehe, könnte der nächste Vorstoß in Richtung der 17.000er Barriere und des amtierenden Allzeithochs aus der Vorwoche bei 17.003 Punkten lanciert werden.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite habe sich das Top vom 6. Dezember wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Falle der DAX erneut unter dieses Level und unterbiete dabei auch das Tief vom Montag, könnte es zu einem Rücksetzer an das Juli-Hoch bei 16.529 Punkten und/oder an das Juni-Top bei 16.427 Punkten kommen. Darunter dürften das Mai-Top bei 16.332 Punkten bzw. das Zwischenhoch vom 3. Juli bei 16.209 Punkten auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieser beiden Haltelinien müsste dann auf die beiden August-Tops bei 16.060 Punkten und 16.043 Punkten geachtet werden, wobei ein Dip an die runde 16.000er Schwelle einkalkuliert werden sollte. (20.12.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach zwei Konsolidierungstagen konnte der DAX am gestrigen Dienstag wieder zulegen und sich zum Xetra-Schluss um 0,6% auf 16.744 Punkte verbessern, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Notierungen am Montag auf das neue Wochentief bei 16.625 Punkten zurückgefallen seien, hätten sich die Blue Chips gestern wieder nach oben orientieren können. Dabei sei das Aktienbarometer mit dem Opening bei 16.657 Punkten zunächst verhalten in die Sitzung gestartet (Vortagsschluss bei 16.651 Punkten). Nach dem Rückfall auf das frühe Tagestief hätten sich die Kurse im weiteren Verlauf jedoch sukzessive nach oben geschoben und seien bis auf das späte Tageshoch bei 16.751 Zählern gestiegen.