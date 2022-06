Im DAX notiere einzig die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) im Plus, aber auch nur minimal. Besonders unter Druck stehe SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) - die Aktie der Software-Konzerns sei nur noch einen Hauch vom Corona-Tief entfernt. Größter Verlierer sei Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL). Der einstige Corona-Highflyer verliere am Donnerstag über 4%.



Wie Blei laste die Angst vor weiter steigenden Zinsen auf den Aktienkursen. Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte angesichts der hartnäckig hohen Inflation das Tempo bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik in den nächsten Monaten erhöhen. "Wenn sich die Inflationsaussichten nicht verbessern, werden wir über ausreichende Informationen verfügen, um schneller zu handeln", habe die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, am Dienstag bei einer Konferenz der Notenbank in Portugal gesagt. "Angesichts der allgemeinen Aussichten wird der Prozess der Normalisierung unserer Geldpolitik entschlossen und nachhaltig fortgesetzt werden", so Lagarde weiter.



Bei der nächsten regulären Sitzung des EZB-Rates am 21. Juli wolle die Notenbank die Leitzinsen erstmals seit elf Jahren wieder erhöhen, zunächst um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Für die September-Sitzung habe die Notenbank einen weiteren - dann womöglich größeren - Zinsschritt in Aussicht gestellt.



Trübe sich die Stimmung weiter ein, könnte es beim DAX aus charttechnischer Sicht kurzfristig bis zum März-Tief bei 12.440 Punkten abwärts gehen. Halte auch diese Marke nicht, drohe ein weiterer Abverkauf bis auf 11.450 Zähler. (30.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Nervosität am Aktienmarkt sei zurück, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Morgen büße der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) 2,6% auf 12.670 Punkte ein und nähere sich damit dem März-Tief an. Die Hoffnung der Anleger auf eine Tempoverringerung der Notenbanken in Sachen Zinserhöhungen habe offenbar stark nachgelassen. Wie tief könne es gehen?